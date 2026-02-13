Milano 16:34
FiberCop annuncia il rimborso anticipato di obbligazioni senior per 322 milioni di euro

(Teleborsa) - FiberCop annuncia il rimborso integrale delle proprie obbligazioni senior garantite con cedola del 3,625%, per un valore complessivo di 322 milioni di euro (ISIN: XS2804500069), emesse nel 2024 da Optics Bidco, oggi incorporata nella stessa FiberCop.

Il rimborso avverrà il 24 febbraio 2026, in linea con quanto previsto dai termini e condizioni del prestito obbligazionario. I titoli saranno rimborsati alla pari, al 100% del valore nominale, oltre agli interessi maturati e non ancora corrisposti fino alla data di rimborso (esclusa), per un importo complessivo pari a 8.794.431,25 euro.

La comunicazione ufficiale destinata agli obbligazionisti è stata diffusa nel rispetto delle disposizioni previste dalla documentazione contrattuale che disciplina l’emissione.

