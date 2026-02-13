FiberCop annuncia il rimborso anticipato di obbligazioni senior per 322 milioni di euro

(Teleborsa) -annuncia ilgarantite con cedola del(ISIN: XS2804500069), emesse nel 2024 daIlin linea con quanto previsto dai termini e condizioni del prestito obbligazionario. I titoli saranno rimborsati alla pari, al 100% del valore nominale, oltre agli interessi maturati e non ancora corrisposti fino alla data di rimborso (esclusa), perLa comunicazione ufficiale destinata agli obbligazionisti è statadalla documentazione contrattuale che disciplina l’emissione.