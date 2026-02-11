Ex ilva, Adi: "Investimenti per un miliardo di euro in manutenzioni"

(Teleborsa) - Prosegue, sul piano industriale, la programmazione delle attività dell'sugli impianti principali del sito di Taranto, nel rispetto del cronoprogramma definito.Per quanto riguarda gli altoforni,– fa sapere in una nota Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria – ha completato le attività di test, riscaldo e riempimento del forno, con ripartenza prevista nei prossimi giorni. Seguirà la manutenzione programmata dell'finalizzata alla sostituzione delle piastre, che avrà inizio il prossimo 28 febbraio e avrà una durata stimata di circa 60 giorni. Entro tale termine saranno riavviate anche le Cokerie (BAT), con la rimessa in esercizio delle batterie 7, 8 e 12, attualmente ferme per interventi di manutenzione sul catalizzatore. Il completamento di queste operazioni consentirà di riportare lo stabilimento a unaentro la fine di aprile 2026, insieme alla ripartenza delle cokerie.A partire da febbraio 2024 sono stati destinatiad attività di manutenzione e investimenti industriali, "a conferma – si legge nella nota – dell'impegno dell'Amministrazione Straordinaria nel garantire la piena funzionalità degli impianti". Nel corso del 2025, inoltre, il sito industriale di Taranto ha registrato il più alto numero di ore lavorate degli ultimi anni, sia da parte del personale diretto sia delle imprese terze."Questi interventi – conclude la nota – confermano l'impegno di ADI in A.S. a rendere il sito di Taranto efficiente e operativo, attraverso continuità produttiva e investimenti strutturali, in vista della finalizzazione delle procedure di gara in corso".