Merck aggiorna la struttura operativa della divisione Human Health

(Teleborsa) - Merck
ha deciso di aggiornare la struttura operativa della divisione Human Health
per supportare l'esecuzione del portafoglio. Nell'ambito di questa evoluzione, l'azienda farmaceutica sta organizzando la sua attività Human Health in una Business Unit Oncology
e una Business Unit Specialty, Pharma & Infectious Diseases
. Questa struttura consentirà a Merck di mantenere la leadership a lungo termine in oncologia, mantenendo al contempo un forte focus sul supporto di un numero crescente di lanci in un portafoglio sempre più ampio e diversificato
.
A supporto della nuova struttura della Business Unit Human Health, Jannie Oosthuizen
è stata nominata Vicepresidente Esecutivo e Presidente di Oncologia e MSD International
. Oosthuizen ha ricoperto di recente il ruolo di Senior Vice President e Presidente di Merck Human Health U.S.
Inoltre, Brian Foard
entrerà a far parte dell'azienda in qualità di Executive Vice President e Presidente della Divisione Specialty, Pharma & Infectious Diseases
, a partire dal 2 marzo. Foard ha ricoperto di recente il ruolo di Executive Vice President e Responsabile della Business Unit Specialty Care di Sanofi.
Foard e Oosthuizen riporteranno entrambi a Robert M. Davis, Presidente e Amministratore Delegato
, e faranno parte del team esecutivo dell'azienda.
Questa nuova struttura consentirà all'azienda di sfruttare il potenziale della sua ampia e sempre più diversificata pipeline
in fase avanzata per continuare a fornire risultati ai pazienti. Merck sta attualmente conducendo circa 80 studi di Fase 3
e prevede oltre 20 nuovi driver di crescita nei prossimi anni
, quasi tutti con potenziale di successo.
Infine, Chirfi Guindo
è stato nominato Vicepresidente Esecutivo, Strategic Access, Policy & Communications
e continuerà a far parte del team esecutivo. Guindo ha recentemente ricoperto il ruolo di Vicepresidente Senior e Chief Marketing Officer.