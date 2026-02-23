Merck aggiorna la struttura operativa della divisione Human Health

Merck

(Teleborsa) -ha deciso di aggiornare la struttura operativa dellaper supportare l'esecuzione del portafoglio. Nell'ambito di questa evoluzione, l'azienda farmaceutica sta organizzando la sua attività Human Health in unae una. Questa struttura consentirà a Merck di mantenere la leadership a lungo termine in oncologia, mantenendo al contempo un forte focus sul supporto di un numero crescente di lanci in unA supporto della nuova struttura della Business Unit Human Health,è stata nominata. Oosthuizen ha ricoperto di recente il ruolo di Senior Vice President e Presidente di Merck Human Health U.S.Inoltre,entrerà a far parte dell'azienda in qualità di, a partire dal 2 marzo. Foard ha ricoperto di recente il ruolo di Executive Vice President e Responsabile della Business Unit Specialty Care di Sanofi.Foard e Oosthuizen riporteranno entrambi a, e faranno parte del team esecutivo dell'azienda.Questa nuova struttura consentirà all'azienda di sfruttare il potenziale della suain fase avanzata per continuare a fornire risultati ai pazienti. Merck sta attualmente conducendo circae prevede oltre 2, quasi tutti con potenziale di successo.Infine,è stato nominatoe continuerà a far parte del team esecutivo. Guindo ha recentemente ricoperto il ruolo di Vicepresidente Senior e Chief Marketing Officer.