New York: calo per Goldman Sachs

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la banca d'affari americana
, che presenta una flessione del 2,28% sui valori precedenti.
La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Dow Jones
, ad evidenza del fatto che il movimento di Goldman Sachs
subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.
Lo status tecnico di breve periodo di Goldman Sachs
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 953,1 USD. Rischio di eventuale correzione fino al target 907,7. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 998,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)