Milano 14:12
45.691 -1,44%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:12
10.622 -0,60%
Francoforte 14:11
25.045 -0,92%

Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Dassault Systemes
Apprezzabile rialzo per la società di software francese, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.
Condividi
```