Milano 10:24
47.191 +0,04%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:24
10.817 +0,10%
Francoforte 10:24
25.129 -0,19%

Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric

Migliori e peggiori, In breve
Parigi: scambi al rialzo per Schneider Electric
Rialzo marcato per il gruppo industriale francese, che tratta in utile del 2,57% sui valori precedenti.
Condividi
```