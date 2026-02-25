Milano
13:15
47.093
+0,95%
Nasdaq
24-feb
24.977
0,00%
Dow Jones
24-feb
49.175
+0,76%
Londra
13:15
10.786
+0,98%
Francoforte
13:15
25.104
+0,47%
Mercoledì 25 Febbraio 2026, ore 13.32
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Parigi: scambi in positivo per Credit Agricole
Parigi: scambi in positivo per Credit Agricole
Migliori e peggiori
,
In breve
25 febbraio 2026 - 13.00
Bene la
banca francese
, con un rialzo dell'1,95%.
Condividi
Leggi anche
Credit Agricole in rialzo a Parigi con promozione a Overweight da Oddo
Parigi: balza in avanti Credit Agricole
Parigi: movimento negativo per Credit Agricole
Parigi: si concentrano le vendite su Credit Agricole
Titoli e Indici
Credit Agricole
+1,97%
Altre notizie
Parigi: andamento sostenuto per Credit Agricole
Parigi: risultato positivo per Credit Agricole
Parigi: calo per Credit Agricole
Parigi: andamento negativo per Credit Agricole
Banco BPM, ceo Credit Agricole chiede rappresentanza del 20% in Cda
Credit Agricole, dalla BCE multa per inadempienze valutazione rischi climatici
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto