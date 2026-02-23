Milano 9:51
46.752 +0,60%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:51
10.677 -0,09%
25.156 -0,41%

Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 20/02/2026

Finanza
Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 20/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 20/02/2026 è stato pari a 4,5 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,78 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,62 miliardi precedenti.

A fronte dei 747 titoli trattati sulla piazza milanese, 254 azioni hanno chiuso in calo, mentre 448 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 45 azioni del listino italiano.





(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)
Condividi
```