Piazza Affari, in calo il controvalore degli scambi del 20/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 20/02/2026 è stato pari a 4,5 miliardi di euro, in calo rispetto ai 4,78 miliardi della vigilia.I volumi si sono attestati a 0,65 miliardi di azioni, rispetto ai 0,62 miliardi precedenti.A fronte dei 747 titoli trattati sulla piazza milanese, 254 azioni hanno chiuso in calo, mentre 448 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 45 azioni del listino italiano.