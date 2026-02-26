Milano 10:19
47.169 0,00%
Nasdaq 25-feb
25.329 0,00%
Dow Jones 25-feb
49.482 +0,63%
Londra 10:19
10.818 +0,10%
Francoforte 10:19
25.146 -0,12%

Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 25/02/2026

Finanza
Borsa Italiana, quasi invariato il controvalore degli scambi del 25/02/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nell'ultima seduta (25/02/2026) è stato pari a 3,68 miliardi di euro, dai 3,77 miliardi della seduta precedente.

I volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,74 miliardi.

A fronte dei 750 titoli trattati, 277 azioni hanno chiuso in ribasso. Per contro 427 azioni hanno portato a casa un incremento. Poco mosse le altre 46 azioni del listino italiano.





(Foto: © Federico Rostagno | 123RF)
