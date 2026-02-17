Borsa Italiana, sostanzioso decremento per il controvalore degli scambi del 16/02/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/02/2026 è stato pari a 3,05 miliardi di euro, in calo del 37,48%, rispetto ai 4,88 miliardi della vigilia.I volumi scambiati sono passati, da 0,71 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,45 miliardi.Su 678 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 311 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 323. Invariate le rimanenti 44 azioni.