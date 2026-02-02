Borsa Italiana, in forte calo il controvalore degli scambi del 30/01/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 30/01/2026 è stato pari a 3,11 miliardi di euro, in deciso ribasso (-16,85%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 3,74 miliardi.I volumi scambiati sono passati, da 0,61 miliardi di azioni della seduta precedente, a 0,46 miliardi.Tra i 749 titoli trattati, 394 azioni hanno chiuso l'ultima sessione in progresso, mentre 311 hanno chiuso in ribasso. Invariati i restanti 44 titoli.