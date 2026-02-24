Milano 17:05
46.606 -0,20%
Nasdaq 17:05
24.973 +1,07%
Dow Jones 17:05
49.170 +0,75%
Londra 17:05
10.689 +0,04%
Francoforte 17:05
25.009 +0,07%

A New York corre Thomson Reuters

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Rialzo per Thomson Reuters, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,77%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Thomson Reuters evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Thomson Reuters rispetto all'indice.


Analizzando lo scenario di Thomson Reuters si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 83,27 USD. Prima resistenza a 93,32. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 76,98.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
