Sumitomo Forestry acquista Tri Pointe Homes per 4,5 miliardi di dollari

Tri Pointe Homes

(Teleborsa) - Sumitomo Forestry, azienda giapponese attiva nel settore immobiliare e della lavorazione del legno, ha annunciato un, impresa edile statunitense, per 47,00 dollari per azione, in una transazione interamente in contanti del valore di circa(circa 689 miliardi di JPY). Il prezzo di acquisto riflette un premio di circa il 29% rispetto al prezzo di chiusura delle azioni di Tri Pointe Homes del 12 febbraio 2026, un premio di circa il 42% rispetto al prezzo medio ponderato per volume (VWAP) di Tri Pointe Homes a 90 giorni e supera il prezzo di chiusura delle azioni di Tri Pointe Homes, il più alto di sempre.Fondata nel 2009, Tri Pointe Homes è cresciuta fino a diventare, con una forte presenza negli Stati Uniti occidentali, sudoccidentali e sudorientali. L'integrazione rafforza la diversificazione geografica di Sumitomo Forestry, aggiungendo al contempo il marchio lifestyle premium di Tri Pointe Homes, il solido modello operativo e le profonde relazioni locali."Attraverso l'acquisizione, prevediamo di aumentare ulteriormente la nostra redditività sfruttando i punti di forza complementari di Tri Pointe Homes e di ciascuno dei cinque costruttori immobiliari del nostro gruppo - ha detto Toshiro Mitsuyoshi, presidente di Sumitomo Forestry - Sumitomo Forestry punta a, come stabilito nella sua visione a lungo termine "Mission TREEING 2030". Insieme a Tri Pointe Homes, che ha chiuso oltre 6.400 case nel 2024, ci impegneremo a raggiungere un'ulteriore crescita attraverso i nostri investimenti nel settore immobiliare statunitense".Al completamento della transazione, Tri Pointe Homes entrerà a far parte della famiglia di costruttori immobiliari statunitensi di Sumitomo Forestry e opererà come un marchio distinto, guidato dall'attuale team dirigenziale di Tri Pointe Homes, supportato dalle dimensioni e dagli investimenti di Sumitomo Forestry. Tri Pointe Homes, che manterrà la sua sede centrale a Irvine (California)