Milano 16:43
46.317 +0,68%
Nasdaq 16:43
25.430 -1,20%
Dow Jones 16:43
49.402 -0,01%
Londra 16:43
10.288 -0,52%
Francoforte 16:43
24.747 -0,20%

New York: giornata negativa in Borsa per Thomson Reuters

Migliori e peggiori
New York: giornata negativa in Borsa per Thomson Reuters
(Teleborsa) - Scende sul mercato Thomson Reuters, che soffre con un calo del 14,40%.

Lo scenario su base settimanale di Thomson Reuters rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Nasdaq 100. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Thomson Reuters, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 90,23 USD. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 97,2 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 87,13.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```