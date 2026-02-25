New York: pioggia di acquisti su Thomson Reuters

(Teleborsa) - Effervescente Thomson Reuters
, che scambia con una performance decisamente positiva dell'8,82%.
Il confronto del titolo con il Nasdaq 100
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Thomson Reuters
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Il quadro di medio periodo di Thomson Reuters
ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 102 USD. Primo supporto individuato a 93,02. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 111.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)