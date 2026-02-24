Milano
23-feb
46.699
0,00%
Nasdaq
23-feb
24.709
-1,21%
Dow Jones
23-feb
48.804
-1,66%
Londra
23-feb
10.685
0,00%
Francoforte
23-feb
24.992
0,00%
Martedì 24 Febbraio 2026, ore 07.34
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,93%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,93%
Hang Seng a 26.558,03 punti
In breve
,
Finanza
24 febbraio 2026 - 06.10
Indice Hang Seng -1,93% a quota 26.558,03 all'apertura pomeridiana.
