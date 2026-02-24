Milano 23-feb
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,93%

Hang Seng a 26.558,03 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -1,93% a quota 26.558,03 all'apertura pomeridiana.
