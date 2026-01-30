Milano 29-gen
45.076 0,00%
Nasdaq 29-gen
25.884 -0,53%
Dow Jones 29-gen
49.072 +0,11%
Londra 29-gen
10.172 0,00%
Francoforte 29-gen
24.309 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,78%

Hang Seng a 27.469,82 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng -1,78% a quota 27.469,82 all'apertura pomeridiana.
