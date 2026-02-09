Milano 6-feb
45.877 0,00%
Nasdaq 6-feb
25.076 +2,15%
Dow Jones 6-feb
50.116 +2,47%
Londra 6-feb
10.370 +0,59%
Francoforte 6-feb
24.721 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,45%

Hang Seng a 26.945,35 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +1,45% a quota 26.945,35 all'apertura pomeridiana.
