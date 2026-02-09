Milano
6-feb
45.877
0,00%
Nasdaq
6-feb
25.076
+2,15%
Dow Jones
6-feb
50.116
+2,47%
Londra
6-feb
10.370
+0,59%
Francoforte
6-feb
24.721
0,00%
Lunedì 9 Febbraio 2026, ore 06.17
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,45%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,45%
Hang Seng a 26.945,35 punti
In breve
,
Finanza
09 febbraio 2026 - 06.10
Indice Hang Seng +1,45% a quota 26.945,35 all'apertura pomeridiana.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,33%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,21%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,41%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -1,13%
Altre notizie
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,91%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,99%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +1,01%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +2,21%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,54%
Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana -0,15%
Guide
Novità pensioni 2026: cosa cambia e requisiti per andare in pensione
I requisiti per andare in pensione nel 2026 restano quelli già noti, ma si sono chiuse definitivamente le scorciatoie sperimentali che avevano ampliato le uscite negli ultimi anni.
leggi tutto