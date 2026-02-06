Milano 5-feb
45.820 0,00%
Nasdaq 5-feb
24.549 -1,38%
Dow Jones 5-feb
48.909 -1,20%
Londra 5-feb
10.309 0,00%
Francoforte 5-feb
24.491 0,00%

Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,73% alle 07:20

Il Nikkei 225 tratta in utile a 54.213,07 punti

In breve, Finanza
Borsa: Scambi in positivo per Tokyo, in progresso dello 0,73% alle 07:20
Spunto rialzista dello 0,73% per Tokyo, alle 07:20, che continua le contrattazioni a 54.213,07 punti.
Condividi
```