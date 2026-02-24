Milano 17:35
BPER cede al Gruppo BCC Iccrea sei sportelli a Varese e Como nell'ambito dell'OPAS su Popolare di Sondrio

(Teleborsa) - BPER ha sottoscritto due contratti di trasferimento di sei filiali bancarie nelle province di Varese e Como, di cui cinque di BPER e una di Banca Popolare di Sondrio, in favore della BCC Busto Garolfo e Buguggiate e di BCC Cantù, entrambe appartenenti al Gruppo BCC Iccrea. Lo si apprende da una nota congiunta delle due banche.

La cessione verrà realizzata in conformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contesto dell’OPAS promossa da BPER sulla totalità delle azioni ordinarie di Banca Popolare di Sondrio.

Il closing è sospensivamente condizionato all’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e al perfezionamento del procedimento di fusione per incorporazione di Banca Popolare di Sondrio in BPER.

Oggetto di cessione sono i rispettivi rapporti giuridici, le attività e le passività, inclusi i rapporti e i contratti con la clientela e con i dipendenti appartenenti a ciascuna filiale, con esclusione della clientela “in sofferenza” e di quella private.
