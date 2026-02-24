BPER cede al Gruppo BCC Iccrea sei sportelli a Varese e Como nell'ambito dell'OPAS su Popolare di Sondrio

BPER

(Teleborsa) -ha sottoscritto due contratti di, di cui cinque di BPER e una di Banca Popolare di Sondrio, in favore della, entrambe appartenenti al. Lo si apprende da una nota congiunta delle due banche.La cessione verrà realizzata in conformità al provvedimento autorizzativo rilasciato dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato nel contesto dell’Il closing èall’ottenimento delle necessarie autorizzazioni di legge e al perfezionamento del procedimento diOggetto di cessione sono i rispettivi rapporti giuridici, le attività e le passività, inclusi i rapporti e i contratti con la clientela e con i dipendenti appartenenti a ciascuna filiale, con esclusione della clientela “in sofferenza” e di quella private.