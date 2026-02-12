Gruppo BCC Iccrea, nuove erogazioni di credito in crescita a doppia cifra nel 2025

(Teleborsa) - Il Cda diha esaminato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025 delda cui emerge undi 5.596 milioni di euro con unpari a 3.992 milioni di euro. Andamento positivo per lepari a 1.456 milioni di euro (+3,6% a/a).sono risultati pari a 3.105 milioni di euro (+0,4% a/a); ildi Gruppo si è attestato al 55,5% (52,2% a fine 2024).L’di periodo è stato pari a 1.932 milioni di euro (2.030 milioni di euro a fine 2024).Al 31 dicembre 2025 ilè stato pari al 26,0% e ilpari al 26,4%.si sono attestati a 97,9 miliardi di euro (+4,7% a/a). Tale andamento è stato sostenuto anche dalleavvenute nel corso dell’anno, pari a 19,4 miliardi di euro (+13,3% a/a).L’incidenza deisi è ulteriormente ridotta nell’anno, attestandosi su livelli confortanti sia a livello lordo (NPL ratio lordo) al 2,5% (3,0% a fine 2024) sia a livello netto (NPL ratio netto) allo 0,6% (0,8% a fine 2024).Nel periodo sono stati inoltre cedutipari ad un controvalore lordo di circa 440 milioni di euro.Anche ildel totale dei crediti deteriorati è risultato in crescita, attestandosi su un livello particolarmente elevato e pari al 75,8% (73,8% a fine 2024). Sempre più contenuta e con ampie coperture (coverage ratio superiore al 90%) la quota di(meno di 1/3 del totale portafoglio deteriorati).Ilconsolidato è salito a 17,7 miliardi di euro (15,9 miliardi a fine 2024).Laha raggiunto i 143,2 miliardi di euro (+4,4% a/a). Il(loan to deposit ratio) si è posizionato al 68,4% (68,2% a fine 2024).Positivo anche l’andamento della, salita a 78,2 miliardi di euro (70,4 miliardi a fine 2024).