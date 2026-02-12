Milano 17:35
46.223 -0,62%
Nasdaq 20:35
24.817 -1,52%
Dow Jones 20:35
49.697 -0,85%
Londra 17:40
10.402 -0,67%
Francoforte 17:35
24.853 -0,01%

Gruppo BCC Iccrea, nuove erogazioni di credito in crescita a doppia cifra nel 2025

Banche, Finanza
Gruppo BCC Iccrea, nuove erogazioni di credito in crescita a doppia cifra nel 2025
(Teleborsa) - Il Cda di Iccrea Banca ha esaminato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025 del Gruppo BCC Iccrea da cui emerge un margine di intermediazione di 5.596 milioni di euro con un margine di interesse pari a 3.992 milioni di euro. Andamento positivo per le commissioni nette pari a 1.456 milioni di euro (+3,6% a/a).

I costi operativi sono risultati pari a 3.105 milioni di euro (+0,4% a/a); il rapporto cost/income di Gruppo si è attestato al 55,5% (52,2% a fine 2024).

L’utile netto di periodo è stato pari a 1.932 milioni di euro (2.030 milioni di euro a fine 2024).

Al 31 dicembre 2025 il CET1 ratio è stato pari al 26,0% e il TC ratio pari al 26,4%.

I finanziamenti netti a clientela si sono attestati a 97,9 miliardi di euro (+4,7% a/a). Tale andamento è stato sostenuto anche dalle nuove erogazioni di credito avvenute nel corso dell’anno, pari a 19,4 miliardi di euro (+13,3% a/a).

L’incidenza dei crediti deteriorati si è ulteriormente ridotta nell’anno, attestandosi su livelli confortanti sia a livello lordo (NPL ratio lordo) al 2,5% (3,0% a fine 2024) sia a livello netto (NPL ratio netto) allo 0,6% (0,8% a fine 2024).

Nel periodo sono stati inoltre ceduti crediti non performing pari ad un controvalore lordo di circa 440 milioni di euro.
Anche il coverage ratio del totale dei crediti deteriorati è risultato in crescita, attestandosi su un livello particolarmente elevato e pari al 75,8% (73,8% a fine 2024). Sempre più contenuta e con ampie coperture (coverage ratio superiore al 90%) la quota di sofferenze in portafoglio (meno di 1/3 del totale portafoglio deteriorati).

Il patrimonio netto consolidato è salito a 17,7 miliardi di euro (15,9 miliardi a fine 2024).

La raccolta diretta ha raggiunto i 143,2 miliardi di euro (+4,4% a/a). Il rapporto tra impieghi e raccolta diretta (loan to deposit ratio) si è posizionato al 68,4% (68,2% a fine 2024).

Positivo anche l’andamento della raccolta indiretta, salita a 78,2 miliardi di euro (70,4 miliardi a fine 2024).
Condividi
```