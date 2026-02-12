Gruppo BCC Iccrea, nuove erogazioni di credito in crescita a doppia cifra nel 2025

(Teleborsa) - Il Cda di Iccrea Banca
ha esaminato i risultati consolidati al 31 dicembre 2025 del Gruppo BCC Iccrea
da cui emerge un margine di intermediazione
di 5.596 milioni di euro con un margine di interesse
pari a 3.992 milioni di euro. Andamento positivo per le commissioni nette
pari a 1.456 milioni di euro (+3,6% a/a).
I costi operativi
sono risultati pari a 3.105 milioni di euro (+0,4% a/a); il rapporto cost/income
di Gruppo si è attestato al 55,5% (52,2% a fine 2024).
L’utile netto
di periodo è stato pari a 1.932 milioni di euro (2.030 milioni di euro a fine 2024).
Al 31 dicembre 2025 il CET1 ratio
è stato pari al 26,0% e il TC ratio
pari al 26,4%.
I finanziamenti netti a clientela
si sono attestati a 97,9 miliardi di euro (+4,7% a/a). Tale andamento è stato sostenuto anche dalle nuove erogazioni di credito
avvenute nel corso dell’anno, pari a 19,4 miliardi di euro (+13,3% a/a).
L’incidenza dei crediti deteriorati
si è ulteriormente ridotta nell’anno, attestandosi su livelli confortanti sia a livello lordo (NPL ratio lordo) al 2,5% (3,0% a fine 2024) sia a livello netto (NPL ratio netto) allo 0,6% (0,8% a fine 2024).
Nel periodo sono stati inoltre ceduti crediti non performing
pari ad un controvalore lordo di circa 440 milioni di euro.
Anche il coverage ratio
del totale dei crediti deteriorati è risultato in crescita, attestandosi su un livello particolarmente elevato e pari al 75,8% (73,8% a fine 2024). Sempre più contenuta e con ampie coperture (coverage ratio superiore al 90%) la quota di sofferenze in portafoglio
(meno di 1/3 del totale portafoglio deteriorati).
Il patrimonio netto
consolidato è salito a 17,7 miliardi di euro (15,9 miliardi a fine 2024).
La raccolta diretta
ha raggiunto i 143,2 miliardi di euro (+4,4% a/a). Il rapporto tra impieghi e raccolta diretta
(loan to deposit ratio) si è posizionato al 68,4% (68,2% a fine 2024).
Positivo anche l’andamento della raccolta indiretta
, salita a 78,2 miliardi di euro (70,4 miliardi a fine 2024).