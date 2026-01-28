BCE rilascia autorizzazioni per fusione di Popolare di Sondrio in BPER

(Teleborsa) - Con riferimento all’approvazione, da parte dei rispettivi Cda di BPER Banca
e Banca Popolare di Sondrio
, del progetto di fusione per incorporazione di BP Sondrio in BPER
, le società fanno sapere che martedì la Banca Centrale Europea
ha rilasciato le seguentiautorizzazioni regolamentari
alla fusione: (i) l’autorizzazione e relative disposizioni di attuazione in relazione alla fusione; (ii) l’accertamento e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie connesse all’aumento di capitale, ai fini della fusione, nonché (iii) l’autorizzazione per la classificazione delle azioni ordinarie di nuova emissione rivenienti dall’aumento di capitale come strumenti di CET1.