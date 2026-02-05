BPER, Papa: estremamente soddisfatto del calo dei costi. Organico scende a 22.600 unità

(Teleborsa) - "Sono estremamente soddisfatto sul fronte dei costi
, con un focus della banca sull'efficienza". Lo ha detto Gianni Franco Papa, CEO
di BPER
, nella presentazione alla comunità finanziaria
dei risultati 2025.
L'efficienza dei costi progredisce "oltre l'obiettivo del Business Plan
, con costi totali in calo del 5,1% nel 2025 a 2,7 miliardi di euro (esclusa Banca Popolare di Sondrio)", ha sottolineato.
Il rapporto costi/ricavi è inferiore al 47,2%
, principalmente dovuto a: costi del personale a 1,6 miliardi di euro, in calo del 5,1%, principalmente grazie al turnover organico; costi non HR in calo del 5,1%, principalmente grazie alla riduzione dei costi di consulenza e outsourcing.
L'organico di BPER è a circa 19.000 unità a fine dicembre 2025, con una riduzione di circa 700 unità rispetto a dicembre 2024, mentre l'organico considerando anche Banca Popolare di Sondrio è a circa 22.600 unità
a fine dicembre 2025, rispetto a 22.900 unità un anno prima. Papa ha ricordato che sono previste fino a 800 uscite volontarie nel 2026.