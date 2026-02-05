Milano 10:54
46.343 -0,63%
Nasdaq 4-feb
24.891 0,00%
Dow Jones 4-feb
49.501 +0,53%
Londra 10:54
10.361 -0,40%
Francoforte 10:54
24.471 -0,54%

BPER, Papa: estremamente soddisfatto del calo dei costi. Organico scende a 22.600 unità

Banche, Finanza
BPER, Papa: estremamente soddisfatto del calo dei costi. Organico scende a 22.600 unità
(Teleborsa) - "Sono estremamente soddisfatto sul fronte dei costi, con un focus della banca sull'efficienza". Lo ha detto Gianni Franco Papa, CEO di BPER, nella presentazione alla comunità finanziaria dei risultati 2025.

L'efficienza dei costi progredisce "oltre l'obiettivo del Business Plan, con costi totali in calo del 5,1% nel 2025 a 2,7 miliardi di euro (esclusa Banca Popolare di Sondrio)", ha sottolineato.

Il rapporto costi/ricavi è inferiore al 47,2%, principalmente dovuto a: costi del personale a 1,6 miliardi di euro, in calo del 5,1%, principalmente grazie al turnover organico; costi non HR in calo del 5,1%, principalmente grazie alla riduzione dei costi di consulenza e outsourcing.

L'organico di BPER è a circa 19.000 unità a fine dicembre 2025, con una riduzione di circa 700 unità rispetto a dicembre 2024, mentre l'organico considerando anche Banca Popolare di Sondrio è a circa 22.600 unità a fine dicembre 2025, rispetto a 22.900 unità un anno prima. Papa ha ricordato che sono previste fino a 800 uscite volontarie nel 2026.
Condividi
```