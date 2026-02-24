Milano 11:01
46.601 -0,21%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 11:01
10.672 -0,12%
Francoforte 11:01
24.962 -0,12%

Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Insurance

Eurozona: modesta la discesa registrata dall'EURO STOXX Insurance
Si muove al ribasso il comparto assicurativo dell'Area Euro, che perde lo 0,69%, scambiando a 521,6 punti.
