Milano
10:19
47.169
0,00%
Nasdaq
25-feb
25.329
0,00%
Dow Jones
25-feb
49.482
+0,63%
Londra
10:19
10.818
+0,10%
Francoforte
10:19
25.146
-0,12%
Giovedì 26 Febbraio 2026, ore 10.36
Home Page
/
Notizie
/ Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Insurance
Eurozona: performance negativa per l'EURO STOXX Insurance
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
26 febbraio 2026 - 10.00
Il
Comparto assicurativo dell'Area Euro
perde lo 0,79%, continuando la seduta a 524,96 punti.
Condividi
