Eventi e scadenze del 24 febbraio 2026

Martedì 24/02/2026

(Teleborsa) -- Washington, DC - La Conferenza annuale della National Association for Business Economics (NABE) dal titolo "The Great Realignment: Navigating AI, Demographic, and Geoeconomic Shifts" è un evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economica. Intervengono anche Christine Lagarde (BCE) e Christopher J. Waller (FED)- BolognaFiere - Salone B2B esclusivo dedicato all'alimentazione consapevole, etica e sostenibile. L'evento connette buyer Horeca, negozi specializzati e risto-retail con produttori di cibi biologici, veg, DOP/IGP, enfatizzando innovazione, salute e food service attraverso aree tematiche su olio extravergine, aceto balsamico e social food. Si svolge in sinergia con Slow Wine Fair- Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione FW2026-2027 di oltre 200 brand e con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. L'evento produttori, designer e buyer globali in cerca di qualità artigianale e innovazione. Promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano- Fiera Milano Rho - Salone internazionale di calzature per uomo, donna e bambino, dove due volte all'anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. Evento realizzato con il contributo di MAECI e ICE. In questa edizione ci saranno 800 espositori, di cui oltre 400 internazionali da più di 60 paesi con 794 marchi di cui 402 internazionali e 392 italiani- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- Pubblicazione dell'Osservatorio sulla malattia- Bruxelles - I ministri responsabili degli Affari europei si riuniranno a Bruxelles per avviare i preparativi per il Consiglio europeo di marzo, discutendo un progetto di ordine del giorno commentato. Il Consiglio procederà inoltre a uno scambio di opinioni sul centro europeo per la resilienza democratica.- Discorso del 47° Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sullo Stato dell'Unione, in serata a Washington DC, che segnerà il secondo discorso sullo Stato dell'Unione di Trump nel suo secondo mandato08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio09:30 -- Palazzo Altieri, Roma - Seminario organizzato da ABI (Associazione Bancaria Italiana). Intervengono Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI e Stefano Barrese, Presidente del Comitato tecnico strategico ABI "Servizi bancari e finanziari innovativi"11:00 -- Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Roma - La cerimonia si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, svolgerà la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nel 2025. Interverranno il Procuratore generale, Pio Silvestri, e il Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco14:00 -- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presso l'aula del VI piano di Palazzo San Macuto svolge l'audizione del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi14:30 -- Palazzo Wedekind , Roma - Presentazione del Rendiconto di Genere 2025 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. l'appuntamento dedicato all'analisi delle politiche previdenziali e assistenziali in ottica di genere e alla valutazione del loro impatto su lavoratrici, lavoratori e pensionati. Interverranno Roberto Ghiselli (Presidente del CIV), Valeria Vittimberga (Direttore generale INPS), rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico ed esperti sui temi delle politiche di genere17:00 -- Montecitorio - Convegno "Ambasciatori in Rosa - Komen Italia". Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Intervengono Riccardo Masetti e Alba Di Leone, rispettivamente Fondatore e Presidente di Komen Italia. Conclude Laura Mattarella- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Risultati preliminari 2025- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - seconda convocazione- CDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2025 - Comunicato stampa- CDA: Risultati preliminari 2025 e aggiornamento Piano Industriale