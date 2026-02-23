Eventi e scadenze: settimana del 23 febbraio 2026

Lunedì 23/02/2026

Banco BPM

Bed Bath & Beyond

Green Oleo

Juventus

Matica Fintec

Officina Stellare

Unicredit

Yakkyo

Enel

Martedì 24/02/2026

Farmacosmo

Ferretti

Impianti

Industrie De Nora

Leonardo

Officina Stellare

Saipem

Telecom Italia

Mercoledì 25/02/2026

Datrix

ENI

Nvidia

Pirelli

Poste Italiane

Prysmian

Telecom Italia

Saipem

Leonardo

Giovedì 26/02/2026

Dedem

doValue

ENI

Esprinet

IGD

Intesa Sanpaolo

Pozzi Milano

Prysmian

Stellantis

Poste Italiane

Venerdì 27/02/2026

4Aim Sicaf

Autostrade Meridionali S.P.A

Renovalo

Reti

Sogefi

TXT E-solutions

Sabato 28/02/2026

(Teleborsa) -- Washington, DC - La Conferenza annuale della National Association for Business Economics (NABE) dal titolo "The Great Realignment: Navigating AI, Demographic, and Geoeconomic Shifts" è un evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economica. Intervengono anche Christine Lagarde (BCE) e Christopher J. Waller (FED)- Fiera Milano Rho - Salone internazionale di calzature per uomo, donna e bambino, dove due volte all'anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. Evento realizzato con il contributo di MAECI e ICE. In questa edizione ci saranno 800 espositori, di cui oltre 400 internazionali da più di 60 paesi con 794 marchi di cui 402 internazionali e 392 italiani- Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione FW2026-2027 di oltre 200 brand e con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. L'evento produttori, designer e buyer globali in cerca di qualità artigianale e innovazione. Promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano- BolognaFiere - Salone B2B esclusivo dedicato all'alimentazione consapevole, etica e sostenibile. L'evento connette buyer Horeca, negozi specializzati e risto-retail con produttori di cibi biologici, veg, DOP/IGP, enfatizzando innovazione, salute e food service attraverso aree tematiche su olio extravergine, aceto balsamico e social food. Si svolge in sinergia con Slow Wine Fair- I ministri procederanno a uno scambio di opinioni in merito alle proposte relative alla politica agricola comune post-2027 e alla relazione sulla valutazione della direttiva sulle pratiche commerciali sleali10:00 -- Sopralluogo del vicepremier e ministro Matteo Salvini al Villaggio Olimpico e Paralimpico di MI-CO 202610:00 -- Bruxelles - Il Consiglio sarà presieduto dall'alta rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Kaja Kallas. Comunicazione medio-lungo- Assemblea: Assemblea Straordinaria dei Soci per approvazione proposte di modifiche statutarie- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Relazione Semestrale- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - prima convocazione- CDA: Approvazione del Progetto di bilancio UniCredit S.p.A. e bilancio consolidato al 31/12/2025- CDA: Preconsuntivo Bilancio09:00 -- Appuntamento: Palazzo Bovara, Milano - Capital Markets Day Enel 2026 Martedì 24/02/2026

- BolognaFiere - Salone B2B esclusivo dedicato all'alimentazione consapevole, etica e sostenibile. L'evento connette buyer Horeca, negozi specializzati e risto-retail con produttori di cibi biologici, veg, DOP/IGP, enfatizzando innovazione, salute e food service attraverso aree tematiche su olio extravergine, aceto balsamico e social food. Si svolge in sinergia con Slow Wine Fair- Fiera Milano-Rho - Grande fiera internazionale dedicata a pelletteria e accessori moda per la stagione FW2026-2027 di oltre 200 brand e con un vero laboratorio di produzione di pelletteria all'interno del Salone. L'evento produttori, designer e buyer globali in cerca di qualità artigianale e innovazione. Promossa e organizzata da Assopellettieri con il sostegno del MAECI e di Agenzia ICE e con il patrocinio del Comune di Milano - Washington, DC - La Conferenza annuale della National Association for Business Economics (NABE) dal titolo "The Great Realignment: Navigating AI, Demographic, and Geoeconomic Shifts" è un evento di rilevante importanza al quale partecipano moltissimi economisti, analisti, politici e imprenditori per discutere della politica economica. Intervengono anche Christine Lagarde (BCE) e Christopher J. Waller (FED) - Fiera Milano Rho - Salone internazionale di calzature per uomo, donna e bambino, dove due volte all'anno, a febbraio e a settembre, si riuniscono produttori, buyer e giornalisti per aggiornarsi sulle ultime tendenze di stile e tecnologie. Evento realizzato con il contributo di MAECI e ICE. In questa edizione ci saranno 800 espositori, di cui oltre 400 internazionali da più di 60 paesi con 794 marchi di cui 402 internazionali e 392 italiani- Discorso del 47° Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sullo Stato dell'Unione, in serata a Washington DC, che segnerà il secondo discorso sullo Stato dell'Unione di Trump nel suo secondo mandato- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- Pubblicazione dell'Osservatorio sulla malattia- Bruxelles - I ministri responsabili degli Affari europei si riuniranno a Bruxelles per avviare i preparativi per il Consiglio europeo di marzo, discutendo un progetto di ordine del giorno commentato. Il Consiglio procederà inoltre a uno scambio di opinioni sul centro europeo per la resilienza democratica. Il Consiglio procederà inoltre a uno scambio di opinioni sul centro europeo per la resilienza democratica.08:00 -- Pubblica i dati sulle immatricolazioni di auto in Europa nel mese di gennaio09:30 -- Palazzo Altieri, Roma - Seminario organizzato da ABI (Associazione Bancaria Italiana). Intervengono Marco Elio Rottigni, Direttore Generale ABI e Stefano Barrese, Presidente del Comitato tecnico strategico ABI "Servizi bancari e finanziari innovativi"11:00 -- Aula delle Sezioni riunite della Corte dei conti, Roma - La cerimonia si svolgerà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e delle più alte cariche istituzionali. Il Presidente della Corte dei conti, Guido Carlino, svolgerà la relazione sull'attività svolta dall'Istituto nel 2025. Interverranno il Procuratore generale, Pio Silvestri, e il Presidente del Consiglio nazionale forense, Francesco Greco14:00 -- Il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica presso l'aula del VI piano di Palazzo San Macuto svolge l'audizione del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), Vittorio Rizzi14:30 -- Palazzo Wedekind , Roma - Presentazione del Rendiconto di Genere 2025 del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza. l'appuntamento dedicato all'analisi delle politiche previdenziali e assistenziali in ottica di genere e alla valutazione del loro impatto su lavoratrici, lavoratori e pensionati. Interverranno Roberto Ghiselli (Presidente del CIV), Valeria Vittimberga (Direttore generale INPS), rappresentanti delle istituzioni e del mondo accademico ed esperti sui temi delle politiche di genere17:00 -- Montecitorio - Convegno "Ambasciatori in Rosa - Komen Italia". Saluto del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana. Mercoledì 25/02/2026

- Asta BTP Short - BTP€i- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Risultati preliminari 2025- Assemblea: Assemblea ordinaria e straordinaria degli Azionisti - seconda convocazione- CDA: Risultati preconsuntivi consolidati 2025 - Comunicato stampa- CDA: Risultati preliminari 2025 e aggiornamento Piano Industriale Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- Riunione non di politica monetaria del Consiglio direttivo della Banca Centrale Europea (virtuale)- Francoforte - La conferenza di PwC dal titolo "Inspiring Credit Risk: New Season, New Spirit - Shaping the Future of Credit Risk Management" rappresenta un appuntamento chiave per i professionisti del credit risk management in Europa. L'evento esplora AI, automazione, piani scenari-based e gestione NPL attraverso keynote, panel con regolatori EBA e manager senior11:00 -- La cerimonia di inaugurazione dell'Anno formativo 2026 della Scuola Superiore della Magistratura si terrà presso la sede di Castel Capuano a Napoli alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. - Asta BOT- CDA: Preconsuntivo Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa sulla distribuzione - CDA: Bilancio preconsuntivo al 31 dicembre 2025 e delibera di distribuzione di riserve a titolo e in luogo del dividendo 2025 (terza tranche)- Risultati di periodo: 4th Quarter FY26 Financial Results- CDA: Esame dei risultati preliminari al 31 dicembre 2025- CDA: Approvazione dei risultati preliminari di Gruppo relativi all'esercizio 2025- CDA: Relazione Annuale Integrata 2025 (bilancio consolidato e progetto di bilancio di esercizio)11:00 -- Appuntamento: Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY 2025 e aggiornamento del piano industriale. Partecipano l'Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso12:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preconsuntivi consolidati 2025 con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini15:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preliminari 2025 Partecipano l’Amministratore Delegato Pietro Labriola e il Direttore finanziario Piergiorgio Peluso12:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preconsuntivi consolidati 2025 con il CEO Alessandro Puliti e il CFO Paolo Calcagnini15:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei Risultati preliminari 2025- Torna Milano Moda Donna, settimana dedicata alla moda femminile, con numerose sfilate e presentazioni delle grandi Maison che hanno reso famoso il Made in Italy. Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- Dubai - L'evento, organizzato da Integrae SIM, rappresenta un'opportunità di dialogo tra la business community locale, stakeholder e investitori internazionali negli Emirati Arabi Uniti e promuove PMI italiane quotate su Euronext Growth Milan ad alto potenziale di crescita, favorendo relazioni finanziarie e opportunità di espansione sul territorio emiratino- Moneta e altre informazioni sul bilancio delle IFM residenti in Italia; Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in Italia09:30 -- Discorso di apertura di Christine Lagarde, in audizione ECON davanti alla Commissione degli Affari Economici e Monetari (ECON) del Parlamento Europeo a Bruxelles09:30 -- Sede SACE, Roma - Durante l'incontro SACE presenterà la Mappa dell'Export 2026, lo strumento interattivo che analizza opportunità e rischi per le imprese italiane in 200 mercati esteri, per approfondire come sta cambiando la geografia dell'export italiano. Venerdì 27/02/2026

- Asta medio-lungo; Regolamento BTP Short - BTP€i- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa sul preconsuntivo e conference call- Appuntamento: Partecipazione alla IT Conference 2026, organizzata da Intesa Sanpaolo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d'esercizio della Capogruppo e del bilancio consolidato relativi all'esercizio 2025- CDA: Bilancio- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati di periodo- CDA: Risultati dell'esercizio 202511:00 -- Appuntamento: Capital Markets Day - Presentazione dei risultati preliminari di Gruppo FY2025 e della guidance 2026 del piano strategico "The Connecting Platform"14:30 -- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati al 31 dicembre 2025 Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27- Debito delle amministrazioni locali; Tavole mensili di Banche e istituzioni finanziarie: finanziamenti e raccolta per settori e territori09:30 -- Evento organizzato dal Ministero del Lavoro, con INPS e INAIL. Sabato 28/02/2026

- Regolamento BOT- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo Bilancio Protagoniste dell'evento organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni autunno/inverno 2026/27