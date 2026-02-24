Milano 14:13
Londra: andamento rialzista per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria industriale inglese, che avanza bene dell'1,86%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Spirax-Sarco Engineering evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Spirax-Sarco Engineering rispetto all'indice.


Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Spirax-Sarco Engineering. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Spirax-Sarco Engineering evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 80,13 sterline. Primo supporto a 78,53. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 77,47.

