Londra: andamento rialzista per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società di ingegneria industriale inglese
, che avanza bene dell'1,86%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Spirax-Sarco Engineering
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE 100
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Spirax-Sarco Engineering
rispetto all'indice.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di Spirax-Sarco Engineering
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Spirax-Sarco Engineering
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 80,13 sterline. Primo supporto a 78,53. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 77,47.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)