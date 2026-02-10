Milano 17:35
46.803 -0,04%
Nasdaq 18:35
25.277 +0,03%
Dow Jones 18:35
50.371 +0,47%
Londra 17:35
10.354 -0,31%
Francoforte 17:35
24.988 -0,11%

Londra: andamento sostenuto per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di ingegneria industriale inglese, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Spirax-Sarco Engineering più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


La tendenza di breve di Spirax-Sarco Engineering è in rafforzamento con area di resistenza vista a 77,87 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 79,38.

