Londra: andamento sostenuto per Spirax-Sarco Engineering

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la società di ingegneria industriale inglese
, in guadagno del 2,25% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Spirax-Sarco Engineering
più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve di Spirax-Sarco Engineering
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 77,87 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 76,36. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 79,38.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)