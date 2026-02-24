Madrid: rosso per MAPFRE

società spagnola che opera nel mercato assicurativo

Ibex 35

società che opera nel settore delle assicurazioni

MAPFRE

(Teleborsa) - Rosso per la, che sta segnando un calo del 2,35%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento dellasubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il quadro tecnico di breve periodo dimostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 3,982 Euro. Rischio di discesa fino a 3,878 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 4,086.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)