Milano 14:10
45.702 -1,42%
Nasdaq 18-feb
24.899 +0,80%
Dow Jones 18-feb
49.663 +0,26%
Londra 14:10
10.622 -0,60%
Francoforte 14:10
25.042 -0,94%

Madrid: calo per Iberdrola

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: calo per Iberdrola
Rosso per la utility spagnola, che sta segnando un calo del 2,59%.
Condividi
```