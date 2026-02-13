Milano 10:52
Madrid: scambi in positivo per MAPFRE

(Teleborsa) - Avanza la società spagnola che opera nel mercato assicurativo, che guadagna bene, con una variazione del 2,73%.

La tendenza ad una settimana della società che opera nel settore delle assicurazioni è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per MAPFRE, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 3,819 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 3,901. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 3,764.

