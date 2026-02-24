Madrid: scambi negativi per Bankinter

banca spagnola

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la, con una flessione del 2,03%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Tecnicamente, l'è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,64.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)