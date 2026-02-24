Madrid: scambi negativi per Bankinter

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola
, con una flessione del 2,03%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bankinter
rispetto all'indice di riferimento.
Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,64.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)