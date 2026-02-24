Milano 14:14
46.529 -0,36%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:14
10.680 -0,04%
Francoforte 14:14
24.954 -0,15%

Madrid: scambi negativi per Bankinter

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la banca spagnola, con una flessione del 2,03%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Bankinter rispetto all'indice di riferimento.


Tecnicamente, l'istituto di credito spagnolo è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 14,38 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 14,12. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 14,64.

