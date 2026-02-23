Milano 9:49
46.715 +0,52%
Nasdaq 20-feb
25.013 0,00%
Dow Jones 20-feb
49.626 +0,47%
Londra 9:49
10.673 -0,13%
25.138 -0,49%

Madrid: andamento sostenuto per Bankinter

Migliori e peggiori, In breve
Madrid: andamento sostenuto per Bankinter
Balza in avanti la banca spagnola, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,68%.
Condividi
```