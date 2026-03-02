Madrid: performance negativa per Bankinter

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola
, che mostra un decremento del 2,47%.
La tendenza ad una settimana di Bankinter
è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'istituto di credito spagnolo
, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,61 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13,98. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)