Madrid: performance negativa per Bankinter

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la banca spagnola, che mostra un decremento del 2,47%.

La tendenza ad una settimana di Bankinter è più fiacca rispetto all'andamento dell'Ibex 35. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'istituto di credito spagnolo, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,61 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13,98. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,39.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
