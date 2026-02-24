Meta punta su AMD per la corsa all’AI: investimenti record e ingresso nel capitale

Meta Platforms

(Teleborsa) -ha annunciato un accordo monumentale conper l’acquisto di 6 gigawatt di infrastrutture data center basate sui nuovi processori dell’azienda di semiconduttori. L’intesa, che si estenderà per cinque anni a partire dalla seconda metà del 2026, vale “decine di miliardi di dollari per gigawatt”, secondo quanto dichiarato dallaL’accordo prevede anche l’assegnazione a Meta di, che matureranno al raggiungimento di specifici obiettivi tecnici e di prezzo del titolo. Se esercitati, trasformerebbero Meta in uno dei principali azionisti del chipmaker.La mossa si inserisce nella strategia di Mark Zuckerberg di accelerare in modo aggressivo gli investimenti in intelligenza artificiale, con l’obiettivo dichiarato di costruire “decine di gigawatt” di capacità computazionale entro il decennio e “centinaia di gigawatt” nel lungo periodo. L’accordo con AMD segue infatti un’altra partnership annunciata da Nvidia, segno che la corsa agli acceleratori AI è tutt’altro che rallentata.Meta riceverà versioni personalizzate dei futuri acceleratori AMD, tra cui ile i suoi successori, ottimizzati per i carichi di lavoro di inferenza. L’azienda continuerà comunque a sviluppare chip proprietari e a utilizzare hardware Nvidia, in un approccio multimarca reso necessario dalla scala dei progetti in corso.Per AMD, Meta rappresenta già il secondo cliente più importante e questo accordo potrebbe accelerare ulteriormente la crescita dell’azienda, che nel 2024 ha registrato 34,6 miliardi di dollari di ricavi. Nonostante ciò, il titolo ha mostrato volatilità negli ultimi mesi, con investitori preoccupati che il boom dell’AI possa non sostenere le valutazioni elevate. Alcuni warrant concessi a Meta matureranno solo se il titolo AMD raggiungerà quota 600 dollari, ben oltre i circa 197 dollari della chiusura più recente.L’intesa segna un nuovo capitolo nella competizione tra AMD ee conferma che la spesa globale per infrastrutture AI continua a crescere a ritmi vertiginosi.Il focus degli investitori si concentra ora sulla reazione del titolo AMD che in preapertura di Wall Street è balzato fino al 15%.