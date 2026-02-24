Milano 15:38
46.623 -0,16%
Nasdaq 15:38
24.747 +0,15%
Dow Jones 15:38
49.083 +0,57%
Londra 15:38
10.693 +0,08%
Francoforte 15:38
24.974 -0,07%

Wall Street positiva. Vola AMD dopo accordo con Meta

(Teleborsa) - Avvio in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori rivolti al discorso del presidente USA, Donald Trump sullo Stato dell'Unione, mentre i timori per le incertezze legate ai dazi, le tensioni USA-Iran e i dubbi sull'AI, continuano a condizionare l'umore.

Sul fronte societario, occhi su AMD dopo l'accordo con Meta. Sale, intanto, l'attesa anche per i conti di Nvidia che il colosso pubblicherà domani, mercoledì 25 febbraio a mercati chiusi.

Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones sta mettendo a segno un +0,56%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500, che continua la giornata a 6.839 punti. Senza direzione il Nasdaq 100 (+0,18%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'S&P 100 (-0,05%).
