Wall Street positiva. Vola AMD dopo accordo con Meta

(Teleborsa) - Avvio in cauto rialzo per la borsa di Wall Street con gli occhi degli investitori rivolti al discorso del presidente USA, Donald Trump
sullo Stato dell'Unione, mentre i timori per le incertezze legate ai dazi
, le tensioni USA-Iran
e i dubbi sull'AI
, continuano a condizionare l'umore.
Sul fronte societario, occhi su AMD dopo l'accordo con Meta
. Sale, intanto, l'attesa anche per i conti di Nvidia
che il colosso pubblicherà domani, mercoledì 25 febbraio a mercati chiusi.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
sta mettendo a segno un +0,56%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità l'S&P-500
, che continua la giornata a 6.839 punti. Senza direzione il Nasdaq 100
(+0,18%); sulla stessa tendenza, pressoché invariato l'S&P 100
(-0,05%).