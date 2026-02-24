Milano 17:35
46.652 -0,10%
Nasdaq 19:46
24.978 +1,09%
Dow Jones 19:46
49.277 +0,97%
Londra 17:35
10.681 -0,04%
Francoforte 17:35
24.986 -0,02%

New York: nuovo spunto rialzista per Apple

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa di Cupertino, in guadagno del 2,39% sui valori precedenti.

Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones, su base settimanale, si nota che Apple mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,55%, rispetto a -0,72% dell'indice americano).


Tecnicamente, il colosso di Cupertino è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 275,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 268,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 282,9.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
