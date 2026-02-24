New York: nuovo spunto rialzista per Apple

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa di Cupertino
, in guadagno del 2,39% sui valori precedenti.
Comparando l'andamento del titolo con il Dow Jones
, su base settimanale, si nota che Apple
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +6,55%, rispetto a -0,72% dell'indice americano
).
Tecnicamente, il colosso di Cupertino
è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 275,7 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 268,5. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 282,9.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)