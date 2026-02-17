Milano 17:35
45.764 +0,76%
Nasdaq 22:00
24.702 -0,13%
Dow Jones 22:00
49.533 +0,07%
Londra 17:35
10.556 +0,79%
Francoforte 17:35
24.998 +0,80%

New York: positiva la giornata per Apple

Migliori e peggiori
New York: positiva la giornata per Apple
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la casa di Cupertino, in guadagno dell'1,83% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Apple rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Dow Jones. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo status tecnico del colosso di Cupertino mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 256,9 USD, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 262,7. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 253,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
