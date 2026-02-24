Milano 17:09
46.619 -0,17%
Nasdaq 17:09
24.959 +1,01%
Dow Jones 17:09
49.205 +0,82%
Londra 17:09
10.691 +0,06%
Francoforte 17:09
24.999 +0,03%

New York: rosso per AppLovin

Migliori e peggiori
New York: rosso per AppLovin
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per la piattaforma tecnologica di applicazioni, che mostra un decremento del 2,38%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Nasdaq 100, evidenzia un rallentamento del trend di AppLovin rispetto all'indice dei titoli tecnologici USA, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo di AppLovin evidenzia un declino dei corsi verso area 366,7 USD con prima area di resistenza vista a 379,1. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 361,8.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
