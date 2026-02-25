Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Analisi Tecnica: indice DAX del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio

La giornata del 24 febbraio chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un -0,02%.

Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.180,9 con primo supporto visto a 24.888,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24.791,6.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
