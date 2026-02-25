Analisi Tecnica: indice DAX del 24/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 febbraio
La giornata del 24 febbraio chiude piatta per il principale indice di Francoforte, che riporta un -0,02%.
Le implicazioni di medio periodo del DAX confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 25.180,9 con primo supporto visto a 24.888,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 24.791,6.
