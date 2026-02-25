Milano 24-feb
46.652 0,00%
Nasdaq 24-feb
24.977 +1,09%
Dow Jones 24-feb
49.175 +0,76%
Londra 24-feb
10.681 0,00%
Francoforte 24-feb
24.986 0,00%

Borsa: Hong Kong, apertura pomeridiana +0,75%

Hang Seng a 26.789,86 punti

In breve, Finanza
Indice Hang Seng +0,75% a quota 26.789,86 all'apertura pomeridiana.
