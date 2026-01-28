Milano 15:21
45.094 -0,76%
Nasdaq 27-gen
25.940 0,00%
Dow Jones 27-gen
49.003 -0,83%
Londra 15:21
10.165 -0,42%
Francoforte 15:21
24.784 -0,44%

Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy più pronunciata rispetto all'andamento del DAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'esame di breve periodo di Siemens Energy classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 148,2 Euro e primo supporto individuato a 143. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 153,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```