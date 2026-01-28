Francoforte: brillante l'andamento di Siemens Energy

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il leader delle energie rinnovabili
, in guadagno del 2,43% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Siemens Energy
più pronunciata rispetto all'andamento del DAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'esame di breve periodo di Siemens Energy
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 148,2 Euro e primo supporto individuato a 143. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 153,3.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)