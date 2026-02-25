Francoforte: seduta molto difficile per Auto1

(Teleborsa) - In forte ribasso Auto1
, che mostra un -8,35%.
Lo scenario su base settimanale di Auto1
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Lo scenario di medio periodo di Auto1
ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19,36 Euro. Supporto a 16,74. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 21,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)