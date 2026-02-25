Milano 9:53
Francoforte: seduta molto difficile per Auto1

(Teleborsa) - In forte ribasso Auto1, che mostra un -8,35%.

Lo scenario su base settimanale di Auto1 rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Lo scenario di medio periodo di Auto1 ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 19,36 Euro. Supporto a 16,74. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 21,98.

