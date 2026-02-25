IBM, UBS alza il rating a "Neutral" dopo il crollo del titolo nel 2026

IBM

(Teleborsa) - Gli analisti dihanno promosso il titolo, portando il giudizio adal precedente Sell. Confermato il. Secondo la banca d'affari, il recente declino delle quotazioni ha riportato in un migliore equilibrio il rapporto tra rischio e rendimento, nonostante le prospettive di crescita organica per i prossimi anni rimangano modeste, stimate tra il 3% e il 4%.Le azioni IBM hanno registrato una performance negativa dall'inizio dell'anno, perdendo circa il 22% nel 2026 e sottoperformando l'indice S&P 500 di quasi il 27% negli ultimi dodici mesi. Attualmente, il titolo scambia a circa 18,5 volte le stime di utile per il 2026, pari a 12,43 dollari per azione, e a 17,5 volte le stime per il 2027, fissate a 13,13 dollari.Nonostante il miglioramento del rating, permangono alcunelegate alla trasformazione del settore operata dall'Per quanto riguarda il target price UBS ha delineato due: nel caso migliore () il titolo potrebbe spingersi fino a 312 dollari grazie a un'accelerazione dei margini, mentre in uno scenario negativo () potrebbe scendere fino a 134 dollari se l'IA dovesse compromettere i ricavi core.