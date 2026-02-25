IBM, UBS alza il rating a "Neutral" dopo il crollo del titolo nel 2026

(Teleborsa) - Gli analisti di UBS
hanno promosso il titolo IBM
, portando il giudizio a Neutral
dal precedente Sell. Confermato il target price
a 236 dollari
. Secondo la banca d'affari, il recente declino delle quotazioni ha riportato in un migliore equilibrio il rapporto tra rischio e rendimento, nonostante le prospettive di crescita organica per i prossimi anni rimangano modeste, stimate tra il 3% e il 4%.
Le azioni IBM hanno registrato una performance negativa dall'inizio dell'anno, perdendo circa il 22% nel 2026 e sottoperformando l'indice S&P 500 di quasi il 27% negli ultimi dodici mesi. Attualmente, il titolo scambia a circa 18,5 volte le stime di utile per il 2026, pari a 12,43 dollari per azione, e a 17,5 volte le stime per il 2027, fissate a 13,13 dollari.
Nonostante il miglioramento del rating, permangono alcune incognite strategiche
legate alla trasformazione del settore operata dall'intelligenza artificiale
.
Per quanto riguarda il target price UBS ha delineato due scenari estremi
: nel caso migliore (bull case
) il titolo potrebbe spingersi fino a 312 dollari grazie a un'accelerazione dei margini, mentre in uno scenario negativo (bear case
) potrebbe scendere fino a 134 dollari se l'IA dovesse compromettere i ricavi core.