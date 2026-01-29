IBM batte le stime nel Q4: la domanda di software per l'AI spinge i ricavi

(Teleborsa) - IBM
ha superato le aspettative di Wall Street per il quarto trimestre del 2025
, beneficiando della massiccia adozione dell'intelligenza artificiale
da parte delle imprese. La società ha riportato ricavi per 19,69 miliardi di dollari
, al di sopra dei 19,23 miliardi stimati dagli analisti, e un utile per azione rettificato
di 4,52 dollari
, superando il consensus di 4,32 dollari.
Il vero motore della crescita è stato il segmento software
, che ha generato vendite per 9,03 miliardi di dollari. Al suo interno, l'unità Automation è cresciuta del 18% e l'unità Data del 22%, riflettendo la necessità delle aziende di automatizzare i processi e gestire grandi moli di dati per l'IA. Per rafforzare questo portafoglio, IBM ha proseguito la sua strategia di acquisizioni
, inclusa quella di HashiCorp
e l'operazione in corso da 11 miliardi di dollari per Confluent
.
Tuttavia, si è registrato un rallentamento nell'unità hybrid cloud
(Red Hat), la cui crescita è scesa al 10%. Il CFO Jim Kavanaugh
ha spiegato la frenata della divisione con lo shutdown negli Stati Uniti ha influito sulle prenotazioni federali.
L'azienda ha inoltre comunicato che il suo portafoglio ordini
legato all'IA è salito a 12,5 miliardi di dollari
. Nonostante il successo della metrica, IBM ha comunque annunciato che smetterà di riportarla separatamente a partire dal primo trimestre del 2026.
Dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni IBM sono balzate di quasi il 9% nelle contrattazioni after-hours.