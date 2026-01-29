IBM batte le stime nel Q4: la domanda di software per l'AI spinge i ricavi

IBM

Confluent

(Teleborsa) -ha superato le aspettative di Wall Street per il, beneficiando della massiccia adozione dell'da parte delle imprese. La società ha riportato ricavi per, al di sopra dei 19,23 miliardi stimati dagli analisti, e undi, superando il consensus di 4,32 dollari.Il vero motore della crescita è stato il segmento, che ha generato vendite per 9,03 miliardi di dollari. Al suo interno, l'unità Automation è cresciuta del 18% e l'unità Data del 22%, riflettendo la necessità delle aziende di automatizzare i processi e gestire grandi moli di dati per l'IA. Per rafforzare questo portafoglio, IBM ha proseguito la sua, inclusa quella die l'operazione in corso da 11 miliardi di dollari perTuttavia, si è registrato un rallentamento nell'unità(Red Hat), la cui crescita è scesa al 10%. Il CFOha spiegato la frenata della divisione con lo shutdown negli Stati Uniti ha influito sulle prenotazioni federali.L'azienda ha inoltre comunicato che il suolegato all'IA è salito a. Nonostante il successo della metrica, IBM ha comunque annunciato che smetterà di riportarla separatamente a partire dal primo trimestre del 2026.Dopo la pubblicazione dei risultati, le azioni IBM sono balzate di quasi il 9% nelle contrattazioni after-hours.