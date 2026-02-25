Milano 16:25
New York: amplia il rialzo Western Digital

(Teleborsa) - Rialzo per la società che si occupa di archiviazione dei dati, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,07%.

La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del Nasdaq 100, ad evidenza del fatto che il movimento di Western Digital subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del leader nel settore dei dischi rigidi. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 298,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 280,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 271,7.

