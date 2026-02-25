New York: amplia il rialzo Western Digital

società che si occupa di archiviazione dei dati

Nasdaq 100

Western Digital

leader nel settore dei dischi rigidi

(Teleborsa) - Rialzo per la, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 7,07%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del, ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 298,1 USD, con il supporto più immediato individuato in area 280,7. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 271,7.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)