New York: mette il turbo Corning

(Teleborsa) - Grande giornata per il, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,91%.Il confronto del titolo con l', su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 106,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 111,5.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)