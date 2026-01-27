New York: mette il turbo Corning

(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di vetri speciali e ceramiche
, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,91%.
Il confronto del titolo con l'S&P-500
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Corning
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
La tendenza di breve di Corning
è in rafforzamento con area di resistenza vista a 106,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 111,5.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)