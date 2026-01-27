Milano 17:35
45.440 +1,09%
Nasdaq 17:54
25.959 +0,96%
Dow Jones 17:54
49.094 -0,64%
Londra 17:35
10.208 +0,58%
Francoforte 17:35
24.894 -0,15%

New York: mette il turbo Corning

Migliori e peggiori
New York: mette il turbo Corning
(Teleborsa) - Grande giornata per il produttore di vetri speciali e ceramiche, che sta mettendo a segno un rialzo del 10,91%.

Il confronto del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Corning rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


La tendenza di breve di Corning è in rafforzamento con area di resistenza vista a 106,9 USD, mentre il supporto più immediato si intravede a 102,3. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 111,5.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```