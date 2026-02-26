New York: scambi al rialzo per American Express

famoso gruppo delle carte di credito

(Teleborsa) - Bene il, con un rialzo dell'1,85%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo scenario di breve periodo delevidenzia un declino dei corsi verso area 329,7 USD con prima area di resistenza vista a 336,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 326,3.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)