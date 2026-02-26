Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 18:41
24.908 -1,66%
Dow Jones 18:41
49.291 -0,39%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

New York: scambi al rialzo per American Express

Migliori e peggiori
New York: scambi al rialzo per American Express
(Teleborsa) - Bene il famoso gruppo delle carte di credito, con un rialzo dell'1,85%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Dow Jones, evidenzia un rallentamento del trend di American Express rispetto all'indice americano, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo scenario di breve periodo del gruppo delle carte di credito evidenzia un declino dei corsi verso area 329,7 USD con prima area di resistenza vista a 336,6. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 326,3.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
