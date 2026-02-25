New York: vendite diffuse su Mosaic

produttore di fertilizzanti

S&P-500

Mosaic

(Teleborsa) - Ribasso per il, che passa di mano in perdita del 6,42%.L'analisi settimanale del titolo rispetto all'mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di, che fa peggio del mercato di riferimento.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 27,56 USD. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 26,14. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 25,62 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)